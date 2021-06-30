Учительница опровергла данные об угрозе её увольнения из-за ситуации вокруг вакцинации

Учительница московской школы опровергла заявление мужа, который ранее сказал президенту России Владимиру Путину, что его супруге грозят увольнением в случае отказа от вакцинации от коронавирусной инфекции COVID-19, несмотря на наличие медотвода.

Как она заявила агентству городских новостей «Москва», ей никто не угрожал увольнением ни при разговоре о вакцинации, ни после обращения её супруга к президенту.

«После того как выступил президент и ответил на вопрос мужа, никаких угроз мне не поступало. И делать прививку под угрозой увольнения меня никто не заставлял. Конечно, мне волнительно: не каждый день происходит такое», — сказала она.

По её словам, когда вопрос вакцинации обсуждался с директором, всё было корректно и «никаких недопониманий... не было».

«У мужа спрашивала — сказал, что после прямого эфира таких комментариев про то, что меня якобы собираются уволить, он никому не давал... Поэтому с чего вдруг СМИ решили, что у меня проблемы какие-то и меня собирались уволить, не понимаю», — отметила она.

Ранее СМИ сообщали, что муж московской учительницы заявил во время прямой линии с Путиным, что его жену якобы хотят уволить из-за нежелания вакцинироваться, хотя у неё есть медотвод.