Диетолог дал советы по безопасному употреблению красного мяса
- Reuters
«Допускается две-три порции красного мяса в неделю. При таком потреблении риски развития онкологии небольшие — не выше, чем в случае полного отсутствия данного вида мяса в рационе», — заявил он в беседе с Nation News.
Как считает Гинзбург, красное мясо лучше всего запекать, поскольку в таком случае оно обрабатывается минимально и уровень вреда снижается. Также важно совмещать его с зеленью и овощами.
Ранее врач-диетолог, член Национальной ассоциации диетологов и нутрициологов Наталья Круглова в беседе с ФАН дала рекомендации по употреблению молочных продуктов.