Диетолог дал советы по безопасному употреблению красного мяса

Короткая ссылка
Диетолог доктор медицинских наук Михаил Гинзбург дал советы по безопасному употреблению красного мяса.
Диетолог дал советы по безопасному употреблению красного мяса
  • Reuters

«Допускается две-три порции красного мяса в неделю. При таком потреблении риски развития онкологии небольшие — не выше, чем в случае полного отсутствия данного вида мяса в рационе», — заявил он в беседе с Nation News.

Как считает Гинзбург, красное мясо лучше всего запекать, поскольку в таком случае оно обрабатывается минимально и уровень вреда снижается. Также важно совмещать его с зеленью и овощами.

Ранее врач-диетолог, член Национальной ассоциации диетологов и нутрициологов Наталья Круглова в беседе с ФАН дала рекомендации по употреблению молочных продуктов.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить