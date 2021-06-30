Диетолог дал советы по безопасному употреблению красного мяса

Диетолог доктор медицинских наук Михаил Гинзбург дал советы по безопасному употреблению красного мяса.

«Допускается две-три порции красного мяса в неделю. При таком потреблении риски развития онкологии небольшие — не выше, чем в случае полного отсутствия данного вида мяса в рационе», — заявил он в беседе с Nation News.

Как считает Гинзбург, красное мясо лучше всего запекать, поскольку в таком случае оно обрабатывается минимально и уровень вреда снижается. Также важно совмещать его с зеленью и овощами.

Ранее врач-диетолог, член Национальной ассоциации диетологов и нутрициологов Наталья Круглова в беседе с ФАН дала рекомендации по употреблению молочных продуктов.