В Общественной палате заявили о важности прямой линии с Путиным

Заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН, член Общественной палаты России Никита Данюк заявил в беседе с RT, что прямая линия с российским президентом Владимиром Путиным является «замечательным форматом, который помогает в режиме реального времени получить президенту обратную связь от людей».

«Мне кажется, что это замечательный формат, который помогает в режиме реального времени получить президенту обратную связь от людей, причём на самых разных уровнях. Это здорово, что в очередной раз почти четыре часа президент общался с людьми. Мы увидели глубокую погружённость президента в самые разные сферы, начиная от сферы ЖКХ, здравоохранения, заканчивая сферой, связанной с образованием и социальной политикой. Конечно, затронули и вопросы внешней политики, потому что наших людей это всегда волновало», — подчеркнул Данюк.

Он добавил, что «темы озвучивались без прикрас».

«Люди не стеснялись, без особого пиетета заявляли о своих сложностях в жизни, о проблемах, которые не решает местная власть... Абсолютно очевидно, что это формат, который позволяет не расслабляться власти на местах как муниципальной, так и региональной. Потому что в любой момент дозвонившийся из твоего региона может все твои заслуги, которые действительно были за какое-то время, обнулить, потому что была провалена определённая сфера», — рассказал эксперт.

В среду, 30 июня, состоялась прямая линия с президентом России Владимиром Путиным.

Глава государства на протяжении 3 часов 42 минут отвечал на интересующие граждан вопросы.