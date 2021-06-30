В Тверской области прокомментировали ситуацию с коронавирусом

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За сутки в Тверской области подтвердили 200 случаев коронавируса.
В Тверской области прокомментировали ситуацию с коронавирусом
  • РИА Новости

Об этом сообщает tverigrad.ru.

Выздоровели при этом 35 человек.

За всё время пандемии заболели 45 860 жителей области, выписан из медучреждений 41 181 человек.

В регионе продолжается вакцинация от COVID-19. Прививку можно сделать в 55 пунктах на базе медучреждений.

Также стало известно, что в Мурманской области зарегистрировали 175 случаев коронавируса за минувшие 24 часа, передаёт Nord-News со ссылкой на региональный оперштаб.

Общее число заболевших в регионе достигло 54 019. Выздоровели 49 243 жителя. На лечении находятся 3460 пациентов.

Ранее сообщалось, что в международном аэропорту Сочи открылась экспресс-лаборатория для сдачи ПЦР-тестов на COVID-19.

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