В Кировской области зарегистрировали 112 случаев COVID-19 за сутки

В Кировской области зарегистрировали 112 случаев коронавируса за сутки.

Об этом сообщает progorod43 со ссылкой на региональный оперштаб.

Лечение на дому проходят 5248 пациентов, в больницах находятся ещё 3980.

Выписаны за минувшие сутки 610 жителей региона.

Также стало известно, что в Татарстане прививку от COVID-19 сделали 532 894 жителей (+12 870 за сутки), передаёт «Реальное время» со ссылкой на региональный Минздрав.

Оба компонента вакцины получили 382 344 человека.

Ранее сообщалось, что в международном аэропорту Сочи открылась экспресс-лаборатория для сдачи ПЦР-тестов на COVID-19.