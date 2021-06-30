На Кубани ещё 184 человека заболели COVID-19
- AFP
Об этом сообщает портал «Юга.ру».
Наибольшее число заболевших — в Краснодаре и Новороссийске (25 и 14 жителей соответственно).
Всего в регионе за время пандемии зарегистрировали 51 873 случая коронавируса. На лечении в стационарах находятся 1629 пациентов, на дому лечатся ещё 1433.
Также стало известно, что в Ростовской области подтвердили 224 случая COVID-19 за минувшие 24 часа, передаёт rostovgazeta.ru со ссылкой на региональное правительство.
В больницах лечится 1531 пациент.
Всего в регионе за время пандемии заболели 99 308 жителей, выписаны из больниц 90 109 человек.
Ранее сообщалось, что в международном аэропорту Сочи открылась экспресс-лаборатория для сдачи ПЦР-тестов на COVID-19.