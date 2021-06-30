На Кубани ещё 184 человека заболели COVID-19

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В Краснодарском крае выявили 184 случая COVID-19 за сутки, заявили в региональном оперштабе.
На Кубани ещё 184 человека заболели COVID-19
  • AFP

Об этом сообщает портал «Юга.ру».

Наибольшее число заболевших — в Краснодаре и Новороссийске (25 и 14 жителей соответственно).

Всего в регионе за время пандемии зарегистрировали 51 873 случая коронавируса. На лечении в стационарах находятся 1629 пациентов, на дому лечатся ещё 1433.

Также стало известно, что в Ростовской области подтвердили 224 случая COVID-19 за минувшие 24 часа, передаёт rostovgazeta.ru со ссылкой на региональное правительство.

В больницах лечится 1531 пациент.

Всего в регионе за время пандемии заболели 99 308 жителей, выписаны из больниц 90 109 человек.

Ранее сообщалось, что в международном аэропорту Сочи открылась экспресс-лаборатория для сдачи ПЦР-тестов на COVID-19.

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