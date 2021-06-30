В Томской области выявили 89 случаев COVID-19 за сутки

В Томской области выявили 89 случаев коронавируса за сутки.

Об этом сообщает vtomske.ru со ссылкой на федеральный оперштаб.

С начала пандемии в регионе заболели 34 180 жителей. Выздоровели 32 568 человек, в том числе 160 за минувшие 24 часа.

Также стало известно, что в Пермском крае зарегистрировали 243 случая COVID-19 за сутки, передаёт properm.ru со ссылкой на пресс-службу регионального правительства.

Общее число заболевших в крае достигло 61 301. На лечении в больницах находятся 1404 пациента.

Ранее сообщалось, что в международном аэропорту Сочи открылась экспресс-лаборатория для сдачи ПЦР-тестов на COVID-19.