В Нижегородской области зарегистрировали 358 случаев COVID-19 за сутки

В Нижегородской области зарегистрировали 358 случаев коронавируса за сутки.

Об этом сообщает ИА «Время Н» со ссылкой на региональный Минздрав.

Общее число заболевших за время пандемии в регионе достигло 124 843.

Вакцинацию от COVID-19 прошли 481 794 жителя. Из них оба компонента вакцины получили 360 907 человек.

Также стало известно, что в Санкт-Петербурге провели 34 541 тест на коронавирус за сутки, передаёт kp.ru со ссылкой на городскую администрацию.

«Обработано 22 395 вызовов по номеру 122 в Единую региональную информационно-справочную службу по вопросам, связанным с коронавирусом», — добавили при этом в Смольном.

Ранее сообщалось, что в международном аэропорту Сочи открылась экспресс-лаборатория для сдачи ПЦР-тестов на COVID-19.