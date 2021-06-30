В Оренбургской области прививку от COVID-19 сделали более 300 тысяч человек

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В Оренбургской области прививку от коронавируса сделал 301 721 человек.
В Оренбургской области прививку от COVID-19 сделали более 300 тысяч человек
  • РИА Новости

Об этом сообщает RIA56 со ссылкой на региональный Минздрав.

При этом за минувшие сутки вакцинацию прошли 7 634 жителя.

В области открыто 72 пункта вакцинации в медицинских организациях.

Кроме того, работают 38 мобильных бригад.

В свою очередь, в Приморском крае от COVID-19 привились 218 814 жителей, передаёт ИА PrimaMedia со ссылкой на оперштаб.

В регионе открыто 118 пунктов вакцинации.

Ранее сообщалось, что в международном аэропорту Сочи открылась экспресс-лаборатория для сдачи ПЦР-тестов на COVID-19.

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