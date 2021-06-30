В Оренбургской области прививку от COVID-19 сделали более 300 тысяч человек
- РИА Новости
Об этом сообщает RIA56 со ссылкой на региональный Минздрав.
При этом за минувшие сутки вакцинацию прошли 7 634 жителя.
В области открыто 72 пункта вакцинации в медицинских организациях.
Кроме того, работают 38 мобильных бригад.
В свою очередь, в Приморском крае от COVID-19 привились 218 814 жителей, передаёт ИА PrimaMedia со ссылкой на оперштаб.
В регионе открыто 118 пунктов вакцинации.
Ранее сообщалось, что в международном аэропорту Сочи открылась экспресс-лаборатория для сдачи ПЦР-тестов на COVID-19.