Почти 2 млн тестов на COVID-19 провели в Ставропольском крае

В Ставропольском крае провели 1 993 000 тестов на COVID-19 с начала пандемии.

Об этом сообщает pobeda26.ru со ссылкой на губернатора Владимира Владимирова.

«Ситуация по-прежнему требует ответственного отношения к здоровью. Пользуйтесь возможностью сделать прививку от коронавируса. Соблюдайте меры профилактики. Берегите себя и близких», — добавил глава региона.

За последние сутки на Ставрополье выявили 142 случая коронавируса. Выписаны из медучреждений при этом 75 жителей, уточняет newstracker.ru.

Всего с начала пандемии в регионе заболел 57 181 человек, выздоровели 53 тыс. пациентов.

Ранее сообщалось, что в международном аэропорту Сочи открылась экспресс-лаборатория для сдачи ПЦР-тестов на COVID-19.