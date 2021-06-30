Почти 2 млн тестов на COVID-19 провели в Ставропольском крае

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В Ставропольском крае провели 1 993 000 тестов на COVID-19 с начала пандемии.
Почти 2 млн тестов на COVID-19 провели в Ставропольском крае
  • РИА Новости

Об этом сообщает pobeda26.ru со ссылкой на губернатора Владимира Владимирова.

«Ситуация по-прежнему требует ответственного отношения к здоровью. Пользуйтесь возможностью сделать прививку от коронавируса. Соблюдайте меры профилактики. Берегите себя и близких», — добавил глава региона.

За последние сутки на Ставрополье выявили 142 случая коронавируса. Выписаны из медучреждений при этом 75 жителей, уточняет newstracker.ru.

Всего с начала пандемии в регионе заболел 57 181 человек, выздоровели 53 тыс. пациентов.

Ранее сообщалось, что в международном аэропорту Сочи открылась экспресс-лаборатория для сдачи ПЦР-тестов на COVID-19.

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