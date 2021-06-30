В Удмуртии выявили 101 случай COVID-19 за сутки

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В Удмуртии выявили 101 случай заболевания коронавирусной инфекцией за сутки. Выписаны 40 жителей республики.
В Удмуртии выявили 101 случай COVID-19 за сутки
  • Reuters

Об этом сообщает интернет-издание «Сусанин» со ссылкой на региональный оперштаб.

Больше всего заболевших (53) в Ижевске.

С начала пандемии в республике зарегистрировали 35 749 случаев COVID-19. Выздоровели 32 183 человека.

Также стало известно, что в Ямало-Ненецком автономном округе первый этап прививочной кампании прошли более 40% жителей, подлежащих вакцинации. Работают 75 пунктов, два из них открыты круглосуточно, передаёт «Ямал-Регион».

Ранее сообщалось, что в международном аэропорту Сочи открылась экспресс-лаборатория для сдачи ПЦР-тестов на определение COVID-19.

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