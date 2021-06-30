Инфекционист рассказала о смертельном свойстве коронавируса
- Reuters
- © Anton Vaganov
«У пациентов любых возрастов может быть и лёгкая форма ковида, и острое течение, которое мы называем фульминантным, когда человек неконтролируемо сгорает. И никакие средства, никакие терапевтические подходы к лечению не оказывают на них никакого влияния», — заявила она в интервью Lenta.ru.
Станевич отметила, что специалисты при этом не наблюдают видимых предпосылок к тяжёлым исходам у некоторых пациентов.
«Очевидно, что имеется ещё какой-то фактор, как-то связанный с неспецифическим или специфическим иммунитетом», — сказала врач.
По словам Станевич, нельзя предугадать, по какому сценарию будет развиваться болезнь у того или иного пациента.
В связи с этим, врач посоветовала вакцинироваться от коронавируса, чтобы «не заболеть и не играть в русскую рулетку».
Ранее директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи академик Александр Гинцбург в беседе с ФАН призвал вакцинировать 70% населения России как можно скорее.