Инфекционист рассказала о смертельном свойстве коронавируса

Врач-инфекционист Первого Санкт-Петербургского медицинского университета им. Павлова Оксана Станевич рассказала о смертельном свойстве коронавируса.

«У пациентов любых возрастов может быть и лёгкая форма ковида, и острое течение, которое мы называем фульминантным, когда человек неконтролируемо сгорает. И никакие средства, никакие терапевтические подходы к лечению не оказывают на них никакого влияния», — заявила она в интервью Lenta.ru.

Станевич отметила, что специалисты при этом не наблюдают видимых предпосылок к тяжёлым исходам у некоторых пациентов.

«Очевидно, что имеется ещё какой-то фактор, как-то связанный с неспецифическим или специфическим иммунитетом», — сказала врач.

По словам Станевич, нельзя предугадать, по какому сценарию будет развиваться болезнь у того или иного пациента.

В связи с этим, врач посоветовала вакцинироваться от коронавируса, чтобы «не заболеть и не играть в русскую рулетку».

Ранее директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи академик Александр Гинцбург в беседе с ФАН призвал вакцинировать 70% населения России как можно скорее.