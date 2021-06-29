Песков заявил, что вакцинация в России остаётся добровольной

Вакцинация от коронавирусной инфекции в России остаётся добровольной, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в интервью на телеканале «Россия 24».

«Вакцинация действительно остаётся добровольной», — цитирует представителя Кремля РИА Новости.

По его словам, он не сомневается, что во время прямой линии российский лидер Владимир Путин даст развёрнутый ответ на данный вопрос.

Песков провёл аналогию с санитарными книжками, которые необходимо иметь поварам в детских столовых.

«Она обязательная? Обязательная. Но вы можете не идти работать поваром», — сказал он.

Ранее сообщалось, что основу вопросов, которые поступают в этом году на прямую линию, составляет тематика коронавируса.

В Кремле подчёркивали, что де-факто и де-юре обязательной вакцинации в стране нет — есть решения отдельных регионов по работникам ряда отраслей.

По данным Минздрава, первым компонентом вакцины от COVID-19 в России к настоящему времени привились свыше 23 млн человек.