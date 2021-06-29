Песков назвал самую популярную тему вопросов для прямой линии с Путиным

Основу вопросов, которые поступают в этом году на прямую линию с президентом России Владимиром Путиным, составляет тематика коронавируса, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в интервью на телеканале «Россия 24».

По его словам, набор тем год от года меняется и установить какую-то тенденцию сложно.

«В этом году, конечно, всему голова — это ковид во всех ипостасях: ковид как болезнь, ковид как проблема вакцинации», — цитирует Пескова РИА Новости.

Он отметил, что это огромный блок вопросов.

Как рассказал представитель Кремля, международные дела волнуют россиян гораздо меньше, чем в предыдущие годы, однако «по российско-американским отношениям есть всё-таки вопросы».

Ранее сообщалось, что Путин провёл совещание по подготовке к мероприятию.

Прямая линия начнётся 30 июня в 12:00 мск.