Песков назвал самую популярную тему вопросов для прямой линии с Путиным

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Основу вопросов, которые поступают в этом году на прямую линию с президентом России Владимиром Путиным, составляет тематика коронавируса, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в интервью на телеканале «Россия 24».
Песков назвал самую популярную тему вопросов для прямой линии с Путиным
  • Reuters

По его словам, набор тем год от года меняется и установить какую-то тенденцию сложно.

«В этом году, конечно, всему голова — это ковид во всех ипостасях: ковид как болезнь, ковид как проблема вакцинации», — цитирует Пескова РИА Новости.

Он отметил, что это огромный блок вопросов.

Как рассказал представитель Кремля, международные дела волнуют россиян гораздо меньше, чем в предыдущие годы, однако «по российско-американским отношениям есть всё-таки вопросы».

Ранее сообщалось, что Путин провёл совещание по подготовке к мероприятию.

Прямая линия начнётся 30 июня в 12:00 мск.

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