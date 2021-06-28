Песков заявил, что де-факто и де-юре обязательной вакцинации в России нет

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Де-факто и де-юре обязательной вакцинации от коронавируса в России нет, есть решения отдельных регионов по работникам ряда отраслей. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Песков заявил, что де-факто и де-юре обязательной вакцинации в России нет
  • Reuters

«Регионы вводят условия для работы в некоторых отраслях. Но это не является обязательной вакцинацией для всех граждан. Ситуация де-факто и де-юре такая», — сказал он журналистам.

По его словам, позиция Кремля по предложению Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) и Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) об обязательной вакцинации всего взрослого населения не сформулирована.

Как подчеркнул Песков, обращение было направлено в правительство, соответственно, какой-то ответ там должны дать, учитывая, что именно в кабмине функционирует оперативный штаб.

Ранее сообщалось, что в России за 24 часа зарегистрировали 21 650 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Всего за время пандемии в стране выявлен 5 472 941 случай. 

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