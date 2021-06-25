ФНПР и РСПП приняли совместное обращение к работодателям и трудящимся о вакцинации

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Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) и Федерация независимых профсоюзов России (ФНПР) призвали трудящихся «сделать прививку, чтобы эффективно трудиться и обезопасить своих близких и родных», а работодателей — «использовать имеющиеся у них возможности для вакцинации работников».
ФНПР и РСПП приняли совместное обращение к работодателям и трудящимся о вакцинации
  • РИА Новости

Соответствующее совместное обращение опубликовано на сайте ФНПР.

Также они призвали российское правительство «принять решение об обязательной вакцинации всего взрослого населения в соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора, за исключением граждан, имеющих противопоказания к профилактической прививке против COVID-19, а также имеющих необходимый уровень антител, в целях предотвращения дальнейшего распространения коронавирусной инфекции и продолжения восстановления допандемического уровня развития экономики и рынка труда».

Глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что обязательную вакцинацию от коронавируса для отдельных профессиональных групп ввели в десяти регионах, а в понедельник, 28 июня, она будет введена ещё в восьми субъектах России.

Согласно данным на 25 июня, в России за сутки зарегистрировали 20 393 случая заболевания коронавирусной инфекцией. Общее число случаев COVID-19 в стране возросло до 5 409 088.

Как сообщала НСН, депутат Госдумы, академик РАН, бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко призвал россиян сделать прививку.

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