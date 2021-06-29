В России первую прививку от COVID-19 сделали свыше 23 млн человек
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«В целом по стране на сегодняшний день вакцинированы уже более 23 млн человек первым компонентом. Хочу отметить, что доля лиц старшей возрастной группы составляет более 40%», — цитирует ТАСС Мурашко.
Глава Роспотребнадзора Анна Попова назвала напряжённой ситуацию с коронавирусом в России.
Согласно данным на 29 июня, в России за 24 часа зарегистрировали 20 616 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Всего за время пандемии в стране выявлено 5 493 557 случаев COVID-19.
Ранее, как сообщала НСН, депутат Госдумы, академик РАН, бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко призвал россиян сделать прививку от коронавируса.