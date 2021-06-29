В России первую прививку от COVID-19 сделали свыше 23 млн человек

Глава российского Минздрава Михаил Мурашко на заседании координационного совета по борьбе с коронавирусной инфекцией заявил, что первым компонентом вакцины от коронавируса в стране привились свыше 23 млн человек.

«В целом по стране на сегодняшний день вакцинированы уже более 23 млн человек первым компонентом. Хочу отметить, что доля лиц старшей возрастной группы составляет более 40%», — цитирует ТАСС Мурашко.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова назвала напряжённой ситуацию с коронавирусом в России.

Согласно данным на 29 июня, в России за 24 часа зарегистрировали 20 616 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Всего за время пандемии в стране выявлено 5 493 557 случаев COVID-19.

Ранее, как сообщала НСН, депутат Госдумы, академик РАН, бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко призвал россиян сделать прививку от коронавируса.