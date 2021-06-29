В Волгоградской области прокомментировали ситуацию с коечным фондом для пациентов с COVID-19

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В Волгоградской области наращивают коечный фонд для пациентов с коронавирусом.
В Волгоградской области прокомментировали ситуацию с коечным фондом для пациентов с COVID-19
  • РИА Новости

Об этом сообщает novostivolgograda.ru.

«Мы эту работу активно проводим. Сейчас у нас уже с ковидными пациентами работают 19 стационаров, 2,7 тыс. коек развёрнуто, на этой неделе к ним будет добавлено ещё 500», — заявил на брифинге замглавы комитета здравоохранения Николай Алимов.

Он рассказал, что инфекционный корпус открыла Среднеахтубинская центральная районная больница. Также в режим работы инфекционного стационара возвращается Калачёвская ЦРБ.

«Одновременно увеличиваются мощности работающих ковидных госпиталей до предельных значений, которые мы имели прошлой осенью», — отметил чиновник.

Ранее, как сообщала НСН, депутат Госдумы, академик РАН, бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко призвал россиян сделать прививку против коронавируса.

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