Во Владимирской области зарегистрировали 199 случаев COVID-19 за сутки
- РИА Новости
Об этом сообщает mk.ru со ссылкой на портал стопкоронавирус.рф.
С начала пандемии в регионе заболели 34 969 жителей. Выписаны 192 пациента, всего — 33 424.
Также стало известно, что в Ярославле открыли новый пункт вакцинации от COVID-19. Он расположен на территории цирка, передаёт ОТР.
Сделать прививку также можно в торговых центрах и МФЦ.
Ранее врач-эпидемиолог Талдомской центральной районной больницы Елена Белякова прокомментировала ситуацию с пандемией в Московской области.