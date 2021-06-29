Во Владимирской области зарегистрировали 199 случаев COVID-19 за сутки

Во Владимирской области зарегистрировали 199 случаев коронавируса за сутки.

Об этом сообщает mk.ru со ссылкой на портал стопкоронавирус.рф.

С начала пандемии в регионе заболели 34 969 жителей. Выписаны 192 пациента, всего — 33 424.

Также стало известно, что в Ярославле открыли новый пункт вакцинации от COVID-19. Он расположен на территории цирка, передаёт ОТР.

Сделать прививку также можно в торговых центрах и МФЦ.

Ранее врач-эпидемиолог Талдомской центральной районной больницы Елена Белякова прокомментировала ситуацию с пандемией в Московской области.