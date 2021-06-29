В Краснодарском крае выявили 176 случаев COVID-19 за сутки

В Краснодарском крае выявили 176 случаев коронавируса за сутки.

Об этом сообщает портал «Юга.ру» со ссылкой на региональный оперштаб.

Общее число заболевших достигло 51 689. На лечении в стационарах находятся 1587 пациентов, на дому лечатся ещё 1367.

Показатель заболеваемости на 100 тыс. населения составляет 909,4.

Также стало известно, что в городской больнице Нового Уренгоя увеличивают число коек в инфекционном отделении, передаёт «Ямал-Регион» со ссылкой на муниципальный оперштаб.

Стационар временно закрыт для посещения.

Ранее врач-эпидемиолог Талдомской центральной районной больницы Елена Белякова прокомментировала ситуацию с пандемией в Московской области.