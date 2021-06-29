В Москве одобрили два проекта по созданию рабочих мест за пределами ТТК
- © alvarez
- Gettyimages.ru
Об этом сообщает «Вечерняя Москва» со ссылкой на портал мэра и правительства.
Застройщики, входящие в ПИК, должны создать 6,3 тыс. рабочих мест. Планируется построить торговый комплекс в Кузьминках, бизнес-центр в районе Филёвский парк, торговый центр в Южном Бутове.
Общая площадь объектов оценивается в 136 тыс. кв. м.
Ещё 1,1 тыс. рабочих мест создаст «Метромаш», который возведёт многофункциональный офисно-торговый центр на улице Тагильской в Метрогородке, передаёт сайт «Москва 24».
Ранее сообщалось, что власти Москвы оценили ситуацию на рынке труда.