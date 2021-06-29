В Москве одобрили два проекта по созданию рабочих мест за пределами ТТК

Двум девелоперским проектам за пределами Третьего транспортного кольца в Москве присвоили статус инвестиционных проектов по созданию мест приложения труда. Соответствующее распоряжение подписал мэр Сергей Собянин.

Об этом сообщает «Вечерняя Москва» со ссылкой на портал мэра и правительства.

Застройщики, входящие в ПИК, должны создать 6,3 тыс. рабочих мест. Планируется построить торговый комплекс в Кузьминках, бизнес-центр в районе Филёвский парк, торговый центр в Южном Бутове.

Общая площадь объектов оценивается в 136 тыс. кв. м.

Ещё 1,1 тыс. рабочих мест создаст «Метромаш», который возведёт многофункциональный офисно-торговый центр на улице Тагильской в Метрогородке, передаёт сайт «Москва 24».

Ранее сообщалось, что власти Москвы оценили ситуацию на рынке труда.