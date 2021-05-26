Власти Москвы оценили ситуацию на рынке труда

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Заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов оценил ситуацию на рынке труда.
Власти Москвы оценили ситуацию на рынке труда
  • РИА Новости

Об этом сообщает kp.ru.

На конец апреля уровень зарегистрированной безработицы в столице составил 0,71%. Зарегистрированных в службе занятости безработных стало меньше на 45,8% с начала 2021 года.

«Сальдо принятых и уволенных работников в экономике Москвы за апрель 2020 — апрель 2021 года находится в положительной зоне и составляет 178 тыс. человек», — заявил Ефимов.

По его словам, самый заметный прирост принятого на работу персонала по сравнению с прошлогодним апрелем зафиксирован в разработке программного обеспечения, здравоохранении, строительстве и розничной торговле, оптовой торговле.

Со своей стороны, глава Департамента экономической политики и развития Кирилл Пуртов отметил, что в апреле 2021 года на одну вакансию в Москве приходилось шесть резюме, тогда как годом ранее — 12 резюме на вакансию.

Ранее адвокат Геннадий Нефедовский в беседе с Nation News дал рекомендации по оформлению трудовых отношений в России.

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