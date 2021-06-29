В Подмосковье уточнили правила посещения детских и спортивных площадок

Для посещения детских площадок в парках культуры и отдыха, а также на дворовых территориях не нужен специальный QR-код, следует из постановления губернатора Московской области Андрея Воробьёва.

РИА Новости