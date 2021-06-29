В Подмосковье уточнили правила посещения детских и спортивных площадок
- РИА Новости
«На детских игровых площадках QR-код не потребуется», — говорится в сообщении телеканала «360».
Отмечается, что QR-код будет необходим на спортивных площадках.
Ранее врач-эпидемиолог Талдомской центральной районной больницы Елена Белякова прокомментировала ситуацию с пандемией в Московской области.
Ранее, как сообщала НСН, депутат Госдумы, академик РАН, бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко призвал россиян сделать прививку против коронавируса.