В Подмосковье уточнили правила посещения детских и спортивных площадок

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Для посещения детских площадок в парках культуры и отдыха, а также на дворовых территориях не нужен специальный QR-код, следует из постановления губернатора Московской области Андрея Воробьёва.
В Подмосковье уточнили правила посещения детских и спортивных площадок
  • РИА Новости

«На детских игровых площадках QR-код не потребуется», — говорится в сообщении телеканала «360».

Отмечается, что QR-код будет необходим на спортивных площадках.

Ранее врач-эпидемиолог Талдомской центральной районной больницы Елена Белякова прокомментировала ситуацию с пандемией в Московской области.

Ранее, как сообщала НСН, депутат Госдумы, академик РАН, бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко призвал россиян сделать прививку против коронавируса.

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