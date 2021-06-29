В Тюменской области обсудили ход вакцинации от COVID-19

На заседании оперативного штаба Тюменской области по профилактике коронавируса обсудили ход прививочной кампании. На данный момент полный курс вакцинации прошли более 222 тыс. жителей региона.

Об этом сообщает nashgorod.ru.

«У человека должна быть возможность вакцинироваться при первом же желании, для этого в области должно быть достаточное количество пунктов для вакцинации. Если в медучреждении происходит наплыв из-за того, что тюменцы приходят в живую очередь, нужно оперативно урегулировать такие моменты», — заявил губернатор области Александр Моор.

В свою очередь, глава регионального Департамента здравоохранения Наталья Логинова отметила, что студенты медуниверситета примут активное участие в прививочной кампании, что должно сказаться на темпах вакцинации, передаёт megatyumen.ru.

Ранее директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург напомнил о важности вакцинации от коронавируса.