В Тюменской области обсудили ход вакцинации от COVID-19

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На заседании оперативного штаба Тюменской области по профилактике коронавируса обсудили ход прививочной кампании. На данный момент полный курс вакцинации прошли более 222 тыс. жителей региона.
В Тюменской области обсудили ход вакцинации от COVID-19
  • © Кирилл Брага
  • РИА Новости

Об этом сообщает nashgorod.ru.

«У человека должна быть возможность вакцинироваться при первом же желании, для этого в области должно быть достаточное количество пунктов для вакцинации. Если в медучреждении происходит наплыв из-за того, что тюменцы приходят в живую очередь, нужно оперативно урегулировать такие моменты», — заявил губернатор области Александр Моор.

В свою очередь, глава регионального Департамента здравоохранения Наталья Логинова отметила, что студенты медуниверситета примут активное участие в прививочной кампании, что должно сказаться на темпах вакцинации, передаёт megatyumen.ru.

Ранее директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург напомнил о важности вакцинации от коронавируса.

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