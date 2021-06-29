В Тюменской области обсудили ход вакцинации от COVID-19
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- РИА Новости
Об этом сообщает nashgorod.ru.
«У человека должна быть возможность вакцинироваться при первом же желании, для этого в области должно быть достаточное количество пунктов для вакцинации. Если в медучреждении происходит наплыв из-за того, что тюменцы приходят в живую очередь, нужно оперативно урегулировать такие моменты», — заявил губернатор области Александр Моор.
В свою очередь, глава регионального Департамента здравоохранения Наталья Логинова отметила, что студенты медуниверситета примут активное участие в прививочной кампании, что должно сказаться на темпах вакцинации, передаёт megatyumen.ru.
Ранее директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург напомнил о важности вакцинации от коронавируса.