Гинцбург: заболевание COVID-19 в лёгкой форме не означает защиту от вируса

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Переболеть коронавирусом в лёгкой форме не означает приобрести защиту от вируса, чтобы остановить пандемию, необходимо вакцинироваться, заявил директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург.
Гинцбург: заболевание COVID-19 в лёгкой форме не означает защиту от вируса
  • © Виталий Белоусов
  • РИА Новости

«Это заболевание очень коварное, и просто переболеть в лёгкой форме — это не значит защититься от этого заболевания», — цитирует РИА Новости Гинцбурга.

Он отметил, что вакцина «Спутник V» является эффективной и её нужно максимально быстро и широко использовать, чтобы остановить пандемию.

Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков рассказал о ситуации с вакцинацией от коронавирусной инфекции COVID-19.

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