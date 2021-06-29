Гинцбург: заболевание COVID-19 в лёгкой форме не означает защиту от вируса
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- РИА Новости
«Это заболевание очень коварное, и просто переболеть в лёгкой форме — это не значит защититься от этого заболевания», — цитирует РИА Новости Гинцбурга.
Он отметил, что вакцина «Спутник V» является эффективной и её нужно максимально быстро и широко использовать, чтобы остановить пандемию.
Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков рассказал о ситуации с вакцинацией от коронавирусной инфекции COVID-19.