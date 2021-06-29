В Delivery Club заявили о намерении вакцинировать курьеров-мигрантов в Москве

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Руководство сервиса доставки еды Delivery Club планирует подать заявку на организованную вакцинацию от COVID-19 курьеров-мигрантов в Москве.
В Delivery Club заявили о намерении вакцинировать курьеров-мигрантов в Москве
  • © РИА Новости / Евгений Одиноков

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу компании.

«В самое ближайшее время мы подадим заявку на организованную вакцинацию нерезидентов, при этом вместе с другими компаниями сервисной сферы мы поддерживаем увеличение количества пунктов вакцинации для них», — заявили в Delivery Club.

Мэр Москвы Сергей Собянин отмечал, что власти города намерены сделать вакцинацию от COVID-19 для трудовых мигрантов более доступной и в дальнейшем распространить иммунизацию на другие группы иностранцев, в числе которых самозанятые.

В Москве санитарные власти обязали привить 60% сотрудников, занятых в сфере доставки товаров и продуктов питания.

Ранее в оперштабе отметили, что отказавшихся от иммунизации без медицинских противопоказаний сотрудников компаний могут отстранить от работы в российской столице без выплаты заработной платы в этот период.

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