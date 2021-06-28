Собянин рассказал о системе вакцинации мигрантов в Москве

Власти российской столицы намерены сделать вакцинацию от COVID-19 для трудовых мигрантов более доступной и в дальнейшем распространить иммунизацию на другие группы иностранцев, в числе которых самозанятые.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на мэра Москвы Сергея Собянина.

«Ещё один шаг, который мы сделали — это тестирование системы вакцинации мигрантов. На первом этапе мы организовали прививку «Спутником Лайт». Вакцинация мигрантов начинается в пилотном режиме по заявкам работодателей, подпадающих под требования постановления главного государственного санитарного врача Москвы. В дальнейшем мы будем упрощать эту схему», — сказал он.

По словам московского мэра, позже предполагается организовать иммунизацию и для других групп иностранцев, включая самозанятых.

Президент России Владимир Путин ранее поручил правительству организовать вакцинацию от коронавируса иностранцев и лиц без гражданства, прибывающих в Россию на работу, до 15 июля.

До этого источник ТАСС в правоохранительных органах отмечал, что послабления для мигрантов из-за COVID-19 в России продлевать не планируется.