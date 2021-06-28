Собянин рассказал о системе вакцинации мигрантов в Москве
- РИА Новости
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на мэра Москвы Сергея Собянина.
«Ещё один шаг, который мы сделали — это тестирование системы вакцинации мигрантов. На первом этапе мы организовали прививку «Спутником Лайт». Вакцинация мигрантов начинается в пилотном режиме по заявкам работодателей, подпадающих под требования постановления главного государственного санитарного врача Москвы. В дальнейшем мы будем упрощать эту схему», — сказал он.
По словам московского мэра, позже предполагается организовать иммунизацию и для других групп иностранцев, включая самозанятых.
Президент России Владимир Путин ранее поручил правительству организовать вакцинацию от коронавируса иностранцев и лиц без гражданства, прибывающих в Россию на работу, до 15 июля.
До этого источник ТАСС в правоохранительных органах отмечал, что послабления для мигрантов из-за COVID-19 в России продлевать не планируется.