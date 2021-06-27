Путин поручил организовать вакцинацию иностранцев до 15 июля

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Президент России Владимир Путин поручил правительству организовать вакцинацию от коронавируса иностранцев и лиц без гражданства, прибывающих в Россию на работу, до 15 июля.
Путин поручил организовать вакцинацию иностранцев до 15 июля
  • РИА Новости

«Организовать для профилактики новой коронавирусной инфекции (COVID-19) вакцинацию иностранных граждан и лиц без гражданства, прибывающих в Российскую Федерацию в целях осуществления трудовой деятельности», — говорится в тексте поручений по итогам ПМЭФ на сайте Кремля.

Отмечается, что кабмину поручено определить источники финансирования данных мероприятий.

Ранее министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил о подъёме заболеваемости COVID-19 в российских мегаполисах.

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