Путин поручил организовать вакцинацию иностранцев до 15 июля

Президент России Владимир Путин поручил правительству организовать вакцинацию от коронавируса иностранцев и лиц без гражданства, прибывающих в Россию на работу, до 15 июля.

РИА Новости

«Организовать для профилактики новой коронавирусной инфекции (COVID-19) вакцинацию иностранных граждан и лиц без гражданства, прибывающих в Российскую Федерацию в целях осуществления трудовой деятельности», — говорится в тексте поручений по итогам ПМЭФ на сайте Кремля. Отмечается, что кабмину поручено определить источники финансирования данных мероприятий. Ранее министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил о подъёме заболеваемости COVID-19 в российских мегаполисах.