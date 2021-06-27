Путин поручил организовать вакцинацию иностранцев до 15 июля
- РИА Новости
«Организовать для профилактики новой коронавирусной инфекции (COVID-19) вакцинацию иностранных граждан и лиц без гражданства, прибывающих в Российскую Федерацию в целях осуществления трудовой деятельности», — говорится в тексте поручений по итогам ПМЭФ на сайте Кремля.
Отмечается, что кабмину поручено определить источники финансирования данных мероприятий.
Ранее министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил о подъёме заболеваемости COVID-19 в российских мегаполисах.