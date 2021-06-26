Мурашко заявил о подъёме заболеваемости COVID-19 в мегаполисах России

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил о подъёме заболеваемости COVID-19 в российских мегаполисах.

По его словам, необходимо, чтобы люди понимали важность вакцинации от коронавируса.

«Потому что мы видим, что в крупных мегаполисах идёт подъём заболеваемости, а тем более планируя отпускной период, нужно это сделать», — цитирует его ТАСС.

Ранее Мурашко заявил о снижении смертности от коронавирусной инфекции COVID-19 среди лиц старше 60 лет.

В мае, как сообщал Nation News, профессор, заведующий кафедрой инфекционных болезней и эпидемиологии медицинского факультета СПбГУ Алексей Яковлев оценил необходимость сезонной вакцинации от COVID-19.