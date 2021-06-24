Роспотребнадзор Москвы обязал привить 60% занятых в сфере доставки

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Управление Роспотребнадзора Москвы обязало привить 60% занятых в сфере доставки товаров и продуктов питания.
Роспотребнадзор Москвы обязал привить 60% занятых в сфере доставки
  • © РИА Новости / Евгений Одиноков

Соответствующее постановление опубликовано на официальном сайте ведомства.

«Дополнить подпункт 1.1 пункта 1 постановления главного государственного санитарного врача по городу Москве от 15 июня 2021 года №1 «О проведении профилактических прививок отдельным группам граждан по эпидемическим показаниям» абзацем следующего содержания: доставки товаров и продуктов питания, в том числе курьерской», — говорится в документе.

В оперштабе ранее заявили, что отказавшихся от иммунизации без медицинских противопоказаний сотрудников компаний могут отстранить от работы в Москве. При этом в период отстранения от работы зарплата сотруднику начисляться не будет, а время отстранения не будет включено в стаж, предоставляющий право на ежегодный оплачиваемый отпуск.

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