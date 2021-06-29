Поставщик вакцин от COVID-19 исключил задержки поставок из-за логистики

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Компания «Нацимбио» «Ростеха» исключила возможность задержки поставок вакцин от коронавируса из-за недостатка возможностей транспортировки.
Поставщик вакцин от COVID-19 исключил задержки поставок из-за логистики
  • РИА Новости

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя предприятия.

Организация «Нацимбио» отгружает в регионы страны в среднем порядка 3,8—4 млн комплектов препаратов в неделю при том, что пропускная способность центрального распределительного склада составляет до 4,5 млн комплектов в неделю.

«Таким образом, логистические возможности холдинга превышают число вакцин на складах, что исключает возможность задержки в поставках по причине недостатка возможностей для транспортировки», — заявили в компании.

В Москве ранее временно приостановили запись на прививки вакциной «КовиВак» в связи с тем, что препарат в российской столице закончился.

При этом в городе ежедневно устанавливаются новые рекорды по количеству желающих пройти вакцинацию от COVID-19. Так, например, 25 июня в Москве на прививку записались 86 тыс. человек.

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