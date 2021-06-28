В Москве закончилась вакцина «КовиВак» от COVID-19
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Об этом сообщается на официальном портале мэра и правительства Москвы.
«В настоящее время вакцина «КовиВак» закончилась. Запись на прививку этим препаратом приостановлена. Ожидается поставка Минздравом России следующей партии вакцины», — говорится в публикации.
В российской столице ежедневно устанавливаются новые рекорды по количеству желающих пройти вакцинацию от COVID-19. Так, например, 25 июня в Москве на прививку записались 86 тыс. человек.
Мэр Москвы Сергей Собянин ранее отметил, что пандемию в России можно преодолеть двумя способами: масштабной вакцинацией или возвращением к локдауну.