МВД сообщило о следственных действиях в отношении главреда «Проекта»

Сотрудники проводят обыски и следственные действия в отношении главного редактора издания «Проект» Романа Баданина и журналистки Марии Жолобовой в рамках уголовного дела о клевете.

Об этом информирует пресс-служба Главного управления МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

«В настоящее время в Москве сотрудники полиции проводят следственные действия по уголовному делу, возбуждённому по признакам преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 128.1 УК России... и находящемуся в производстве ГСУ ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области», — заявили в пресс-службе.

Отмечается, что уголовное дело было возбуждено по заявлению гражданина о том, что в эфире телеканала «Дождь» демонстрировался фильм, содержащий заведомо ложную информацию, которая порочит его честь и достоинство.

«Установлено, что авторами фильма являются Роман Баданин и Мария Жолобова. В целях получения сведений, имеющих доказательственное значение по уголовному делу, проводится ряд обысков, в том числе по местам их проживания», — заявили в ведомстве.

Ранее адвокат сообщил, что сотрудники правоохранительных органов проводят обыски у главреда издания «Проект» Романа Баданина и у журналистки Марии Жолобовой в рамках дела о клевете.

По словам адвоката, потерпевшим по делу проходит предприниматель Илья Трабер.

Как рассказал источник RT, в ходе обысков у Баданина изъяли офисную технику.

В Кремле прокомментировали сообщения об обысках у журналистов «Проекта».