В Кремле прокомментировали обыски у журналистов «Проекта»

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал сообщения об обысках у главного редактора «Проекта» Романа Баданина и у журналистов издания.
В Кремле прокомментировали обыски у журналистов «Проекта»
  • © Сергей Гунеев
  • РИА Новости

Отвечая на соответствующий вопрос, он заявил, что не усматривает мотив мести в действиях правоохранительных органов.

Песков допустил, что существует законное обоснование для таких действий, отметив, что в Кремле не знают, в чём суть претензий у правоохранителей к журналистам «Проекта».

Он призвал обращаться за комментариями в МВД.

«Мы не обвинители, не адвокаты и не можем комментировать правомерность действий силовиков. Ещё раз повторяю, вы можете обратиться за комментариями в МВД», — сказал Песков.

Ранее адвокат сообщил, что сотрудники правоохранительных органов проводят обыски у главреда издания «Проект» Романа Баданина и у журналистки Марии Жолобовой в рамках дела о клевете.

По словам адвоката, потерпевшим по делу проходит предприниматель Илья Трабер.

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