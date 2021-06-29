В Кремле прокомментировали обыски у журналистов «Проекта»

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал сообщения об обысках у главного редактора «Проекта» Романа Баданина и у журналистов издания.

Отвечая на соответствующий вопрос, он заявил, что не усматривает мотив мести в действиях правоохранительных органов.

Песков допустил, что существует законное обоснование для таких действий, отметив, что в Кремле не знают, в чём суть претензий у правоохранителей к журналистам «Проекта».

Он призвал обращаться за комментариями в МВД.

«Мы не обвинители, не адвокаты и не можем комментировать правомерность действий силовиков. Ещё раз повторяю, вы можете обратиться за комментариями в МВД», — сказал Песков.

Ранее адвокат сообщил, что сотрудники правоохранительных органов проводят обыски у главреда издания «Проект» Романа Баданина и у журналистки Марии Жолобовой в рамках дела о клевете.

По словам адвоката, потерпевшим по делу проходит предприниматель Илья Трабер.