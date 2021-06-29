Источник: у главреда «Проекта» Баданина в ходе обысков изъяли компьютеры

В ходе обысков у главного редактора издания «Проект» Романа Баданина изъяли офисную технику. Об этом RT сообщил источник, знакомый со следствием. Он также подтвердил, что обыски связаны с уголовным делом о клевете (ст. 128.1 УК России), возбуждённым в 2017 году. Статус Баданина, ранее проходившего по делу как свидетель, изменён на подозреваемого.

Источник подтвердил факт обысков у Баданина и корреспондента Марии Жолобовой.

При этом он уточнил, что обыски связаны с уголовным делом о клевете (ст. 128.1 УК России), возбуждённым в 2017 году в Санкт-Петербурге.

«Обыски связаны с делом о клевете», — уточнил собеседник RT.

По его словам, в ходе обысков у журналистов изъяли компьютеры и прочую технику.

Как рассказал источник, сейчас Баданин, ранее проходивший по делу как свидетель, стал подозреваемым. Получить комментарий у него самого не удалось — телефон главреда выключен.

По данным источников RT в правоохранительных органах, 14 ноября 2017 года следственная часть по расследованию организованной преступности МВД по Санкт-Петербургу возбудила уголовное дело по ч. 5 ст. 128.1 УК России «Клевета».

«Дело было возбуждено по заявлению членов семьи бизнесмена Ильи Трабера», — уточнил источник RT.

Поводом стал документальный фильм телеканала «Дождь», где тогда работал Баданин, под названием «Питерские. Отец и сын». В нём рассказывалось о семье Трабера, который якобы приближен к президенту и построил бизнес благодаря связям с высшим руководством страны.

Баданин, который принимал участие в подготовке сюжета, на момент возбуждения уголовного дела проходил свидетелем. Также свидетелями по делу стали сотрудники «Дождя», принимавшие участие в съёмке фильма.

Ранее в распоряжение RT попали документы, связанные с изданием «Проект», из которых стало известно, что средство массовой информации, называющее себя независимым, финансировалось из-за рубежа — в форме так называемых грантов от европейских и американских властей.

Подробнее — в материале RT.