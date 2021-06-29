Вирусолог прокомментировал сообщение о новом способе инфицирования коронавирусом

Вирусолог, член-корреспондент РАН доктор биологических наук Сергей Нетёсов в беседе с RT высказал мнение о возможности появления нового способа инфицирования коронавирусом.

«Здесь речь идёт о давно известной вещи. Есть альтернативный рецептор для коронавируса. Он сложнее называется, чем ACE2, но он есть. И в том, что этот конкретный мутант не связывается с клеткой с помощью ACE2, а связывается с помощью другого, ничего особенного нет», — сказал Нетёсов.

По мнению вирусолога, от данной разновидности нынешние вакцины защищать будут, хотя и в меньшей степени.

«Там есть другие мутации, так же как у британского, южноафриканского, бразильского и индийского вариантов, которые будут делать эти вирусы менее уязвимыми для вакцин. Вот и всё. То есть особой сенсации здесь нет», — добавил профессор.

Ранее учёные из Медицинской школы Вашингтонского университета нашли альтернативный вариант проникновения коронавируса в клетки: чтобы попасть в организм, вирусу не всегда требуются рецепторы ACE2.