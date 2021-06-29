В «Векторе» рассказали о влиянии погоды на распространение COVID-19

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Руководитель екатеринбургского научно-исследовательского института вирусных инфекций ФБУН ГНЦ ВБ «Вектор» Роспотребнадзора доктор биологических наук Александр Семёнов рассказал о влиянии погоды на скорость распространения коронавирусной инфекции.
В «Векторе» рассказали о влиянии погоды на распространение COVID-19
  • РИА Новости

В комментарии РИА Новости он отметил, что метеоусловия практически не влияют на распространение коронавируса и оказывают только опосредованное воздействие — при умеренно-влажном московском климате COVID-19 хорошо передаётся.

«Погода не оказывает большого влияния на распространение коронавируса, но когда на улице очень жарко или очень холодно, то людей на улице меньше, они реже вместе гуляют и в основном проводят время в помещении, где прохладнее в жару или теплее в холод. Тогда можно сказать, что погода опосредованно влияет», — сказал Семёнов.

По словам учёного, уровень заразности снижается при солнечном свете и ультрафиолете, когда воздух сухой и жаркий.

За минувшие сутки в России зафиксировано 652 случая смерти пациентов с COVID-19 — это максимальный суточный показатель за всё время пандемии. Общее количество летальных исходов среди пациентов с коронавирусом в стране достигло 134 545.

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