Сети ресторанов рассказали о первом дне после введения QR-кодов в Москве

Сети ресторанов рассказали RT о первом дне после вступления в силу антикоронавирусных требований для ресторанов и кафе, согласно которым посещать заведения общепита смогут только привитые граждане, переболевшие COVID-19 за последние полгода или имеющие отрицательный ПЦР-тест, действительный в течение трёх дней.

«По предварительной оценке, в первый день работы в новых условиях трафик в кофейнях Москвы снизился примерно на 70%, товарооборот — примерно на 50%. На верандах в среднем по городу хорошая посадка: у кого-то полные и даже очереди, чтобы присесть, у кого-то — наполовину», — рассказала RT руководитель направления по коммуникациям Департамента маркетинга и рекламы ГК «Шоколадница» Валерия Сливка.

Она добавила, что немалая часть понимает важность вакцинации, а сотрудники «индивидуально общаются с каждым гостем».

«Сотрудники стараются не реагировать на провокации и пропускают в зал только при наличии QR-кода», — подчеркнула Сливка.

В сети кофеен Starbucks отметили, что «пока рано делать выводы». По мнению представителей компании, должна пройти минимум неделя после введения новых правил.

В Макдональдсе подчеркнули, что компания не только запустила тестирование доступа гостей в зале предприятий по QR-коду, но и планирует организацию бесконтактного обслуживания навынос.

«Комфорт и безопасность наших сотрудников и посетителей является для Макдоналдс приоритетом», — уточнила PR-специалист Анастасия Косолидзе.

«Якитория» за всю сеть не ответила. Корреспондент RT дозвонился до ресторана на Тверской и там менеджер рассказала о спаде посетителей:

«Гостей вообще нет, с QR — кодами буквально пять столов. Была одна жалоба, посетитель показал код, а он недействительный».

Некоторые заведения не смогли прокомментировать ситуацию. В частности, в Il Patio ответили, что пока воздерживаются от комментариев, «потому что рано делать выводы».

С 28 июня в российской столице вступили в силу антикоронавирусные требования для ресторанов и кафе.

Ранее сообщалось, что мошенники в даркнете продают поддельные QR-коды для посещения заведений общественного питания.

Председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас заявил, что за использование поддельных QR-кодов гражданами для посещения ресторанов грозит наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.