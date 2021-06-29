Мошенники начали продавать поддельные QR-коды в Москве

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Директор экспертных сервисов BI.ZONE Евгений Волошин рассказал, что специалисты обнаружили в даркнете объявления злоумышленников о продаже поддельных QR-кодов для посещения заведений общепита в Москве.
Мошенники начали продавать поддельные QR-коды в Москве
  • © РИА Новости / Павел Бедняков

«Cпециалисты... нашли на теневых форумах по меньшей мере десять объявлений о продаже QR-пропусков», — цитирует его РИА Новости.

По его словам, указанные объявления были размещены ещё в мае, но изначально в них была информация о покупке фейковых сертификатов вакцинации и занесении их в базу данных госуслуг.

Волошин добавил, что мошенники отредактировали описание после решения властей Москвы о введении QR-кодов.

С 28 июня вступили в силу антикоронавирусные требования для ресторанов и кафе Москвы. Теперь посещать заведения общепита смогут только люди, которые сделали прививку, переболели COVID-19 за последние полгода или имеют отрицательный ПЦР-тест, действительный в течение трёх дней. Для этого им необходимо получить QR-коды.

В столичном оперштабе рассказали, где можно получить QR-код зарегистрированным в столице и приезжим.

В оперштабе сообщили, что за три дня горожанам для похода в ресторан и на мероприятия было сгенерировано почти 2,5 млн QR-кодов.

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