В Москве разъяснили правила получения QR-кодов для горожан и приезжих

В Москве рассказали, где можно получить QR-код зарегистрированным в столице и приезжим. Эти правила будут действовать для всех желающих посетить заведения общепита в Москве.

Об этом пишет «Вечерняя Москва» со ссылкой на данные оперштаба.

QR-код можно получить четырьмя способами. Первый — имея доступ к электронной медицинской карте (ЭМК) на сайте mos.ru или в приложении «ЕМИАС. ИНФО» — там будет доступен раздел «Цифровой сертификат».

Второй вариант — в личном кабинете на mos.ru, если имеется полная учётная запись. Также, если человек вакцинировался в Москве, переболел в столице или сделал ПЦР-тест в московской лаборатории, подключённой к ЕМИАС, но не имеет доступа в ЭМК, он сможет заполнить специальную форму на портале mos.ru, после проверки которой получит QR-код.

Кроме того, можно предъявить QR-код с федерального сайта госуслуг или из приложений «Госуслуги» и «Госуслуги. Стопкоронавирус», присвоенный после вакцинации.

Вакцинированные жители Подмосковья и остальных регионов России также смогут предъявлять QR-код с госуслуг. Кроме того, для них на mos.ru создадут облегчённую форму внесения данных. Непривитым необходимо предъявить отрицательный ПЦР-тест, как и иностранцам. С собой желательно носить документ, удостоверяющий личность.

Ранее главный врач Центра общественного здоровья и медицинской профилактики Ямало-Ненецкого автономного округа Сергей Токарев в беседе с URA.RU поддержал идею обязательной вакцинации от COVID-19 для некоторых групп населения.