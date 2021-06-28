В оперштабе назвали число полученных QR-кодов в Москве

Короткая ссылка
В столичном оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации по коронавирусу сообщили, что «за первые три дня горожанам для похода в ресторан и на мероприятия было сгенерировано почти 2,5 млн QR-кодов».
В оперштабе назвали число полученных QR-кодов в Москве
  • © РИА Новости / Екатерина Чеснокова

«Те, у кого возникли сложности, отставили почти 19 тыс. обращений в техподдержку портала», — приводит ТАСС сообщение.

Ранее стало известно, что в Москве за сутки выявлено 7246 новых случаев коронавирусной инфекции COVID-19. 

С 28 июня вступили в силу антикоронавирусные требования для ресторанов и кафе Москвы. Теперь посещать заведения общепита смогут только люди, которые сделали прививку, переболели COVID-19 за последние полгода или имеют отрицательный ПЦР-тест, действительный в течение трёх дней.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить