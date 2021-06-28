В оперштабе назвали число полученных QR-кодов в Москве
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«Те, у кого возникли сложности, отставили почти 19 тыс. обращений в техподдержку портала», — приводит ТАСС сообщение.
Ранее стало известно, что в Москве за сутки выявлено 7246 новых случаев коронавирусной инфекции COVID-19.
С 28 июня вступили в силу антикоронавирусные требования для ресторанов и кафе Москвы. Теперь посещать заведения общепита смогут только люди, которые сделали прививку, переболели COVID-19 за последние полгода или имеют отрицательный ПЦР-тест, действительный в течение трёх дней.