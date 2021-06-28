В Москве за сутки выявлено 7246 случаев COVID-19

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В Москве за сутки выявлено 7246 новых случаев коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом свидетельствуют данные оперативного штаба по мониторингу ситуации с коронавирусом в столице.
В Москве за сутки выявлено 7246 случаев COVID-19
  • РИА Новости

«Москва — 7246», — говорится в сообщении оперштаба.

Накануне в Москве было зарегистрировано 6723 случая заболевания коронавирусом.

Как передаёт ТАСС, в Москве за сутки зарегистрировано 124 случая смерти пациентов с COVID-19. Отмечается, что это является максимальным суточным показателем смертности от коронавирусной инфекции для российской столицы. 

Как ранее сообщал сайт Nation News, врач-пульмонолог АО «Медицина» Максим Новиков дал советы по защите лёгких во время пандемии.

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