Клишас рассказал о наказании за поддельные QR-коды при посещении общепита

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За использование поддельных QR-кодов гражданами для посещения ресторанов грозит наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет, заявил председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас.
Клишас рассказал о наказании за поддельные QR-коды при посещении общепита
  • АГН «Москва»
  • © Александр Авилов

Об этом сообщает РИА Новости.

«Если лицо использует сгенерированный QR-код с привязкой к ложному порталу госуслуг, это не является подделкой чего-либо, это нарушение санитарно-эпидемиологических правил, поскольку лицо намеренно нарушает установленные правила посещения общественных мест. В зависимости от последствий может наступать ответственность до двух лет лишения свободы», — сказал Клишас.

В зависимости от обстоятельств и последствий таких визитов ответственность за посещение ресторана с поддельным кодом может быть и в виде административного штрафа — нарушитель должен будет выплатить до 40 тыс. рублей. Председатель комитета Совфеда добавил, что сами продавцы QR-кодов за свои действия с «сайтом госуслуг» могут получить до двух лет лишения свободы.

Ранее сообщалось, что мошенники в даркнете продают поддельные QR-коды для посещения кафе и ресторанов.

С 28 июня в российской столице вступили в силу антикоронавирусные требования для ресторанов и кафе, согласно которым посещать заведения общепита смогут только привитые граждане, переболевшие COVID-19 за последние полгода или имеющие отрицательный ПЦР-тест, действительный в течение трёх дней.

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