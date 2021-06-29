Онколог рассказал о мерах профилактики меланомы у детей

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Главный внештатный детский онколог-гематолог Минздрава России Александр Румянцев рассказал о мерах профилактики меланомы у детей.
Онколог рассказал о мерах профилактики меланомы у детей
  • © Алексей Куденко
  • РИА Новости

«Меланома у детей бывает. Это опухоль, которая состоит из меланоформных клеток, обеспечивающих цвет кожи. Часто такая меланома развивается из пигментных пятен, которые имеются у ребёнка, или пигментных новообразований, невусов, родинок», — заявил он в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».

По его словам, если родинок много или какая-то родинка начинает расти, нужно обратиться к врачу.

Как пояснил Румянцев, локализованные формы меланомы эффективно лечатся.

«Поэтому следите за своим ребёнком, любите его. Инсоляция может быть провокатором различных вещей. Ребёнок может находиться летом раздетым, но не под прямыми лучами солнца и не длительно, не обгорая до черноты», — добавил специалист.

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