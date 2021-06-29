В Пермском крае прокомментировали ситуацию с COVID-19

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За сутки в Пермском крае выявили 223 случая коронавируса.
В Пермском крае прокомментировали ситуацию с COVID-19
  • Reuters

Об этом сообщает properm.ru со ссылкой на пресс-службу регионального правительства.

Общее число заболевших в регионе составляет 61 058. На лечении в больницах находятся 1332 жителя, на карантине — ещё 3883.

Также стало известно, что в Татарстане зарегистрировали 38 случаев COVID-19 за минувшие 24 часа, передаёт «Бизнес Online» со ссылкой на региональный оперштаб.

Всего в республике за время пандемии заболел 22 201 житель. Выписаны из медучреждений 20 145 человек, в том числе 60 за последние сутки.

Ранее врач-эпидемиолог Талдомской центральной районной больницы Елена Белякова прокомментировала ситуацию с пандемией в Московской области.

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