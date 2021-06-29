В Удмуртии выявили 94 случая COVID-19 за сутки

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В Удмуртии выявили 94 случая коронавируса за сутки.
В Удмуртии выявили 94 случая COVID-19 за сутки
  • © Илья Питалев
  • РИА Новости

Об этом сообщает ИА «Удмуртия» со ссылкой на пресс-службу главы и правительства республики.

Больше всего заболевших — в Ижевске (49 жителей). Выздоровел за последние 24 часа 41 пациент.

Также стало известно, что в Санкт-Петербурге провели 32 953 теста на COVID-19 за сутки, передаёт kp.ru со ссылкой на пресс-службу Смольного.

Продолжают поступать обращения и на номер Единой справочно-информационной службы. За последние 24 часа специалисты обработали 27 559 вызовов по вопросам, связанным с пандемией.

Ранее врач-эпидемиолог Талдомской центральной районной больницы Елена Белякова прокомментировала ситуацию с пандемией в Московской области.

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