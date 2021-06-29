В Ставропольском крае прокомментировали ситуацию с заболеваемостью COVID-19

За сутки в Ставропольском крае зафиксировали 134 случая инфицирования COVID-19.

Об этом сообщает pobeda26.ru со ссылкой на губернатора Владимира Владимирова.

Выздоровели при этом 99 пациентов, всего — 53 849. Общее число заболевших в регионе за время пандемии достигло 57 039.

Владимиров напомнил, что лучшая защита от вируса — вакцинация.

Также стало известно, что в Ульяновскую область поступила новая партия вакцины от коронавируса.

В регион доставили 11,4 тыс. доз «Спутника V», передаёт mosaica.ru.

Ранее врач-эпидемиолог Талдомской центральной районной больницы Елена Белякова прокомментировала ситуацию с пандемией в Московской области.