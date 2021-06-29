В Кировской области выявили 105 случаев COVID-19 за сутки

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В Кировской области выявили 105 случаев коронавируса за сутки.
В Кировской области выявили 105 случаев COVID-19 за сутки
  • AFP

Об этом сообщает progorod43 со ссылкой на региональный оперативный штаб.

Как отмечается, лечение на дому проходят 4997 жителей региона. В больницах находятся 3949 пациентов.

Выздоровели за последние 24 часа 469 жителей.

Всего в России зафиксировали 20 616 случаев COVID-19 за сутки, передаёт «Утро.ру».

Ранее врач-эпидемиолог Талдомской центральной районной больницы Елена Белякова прокомментировала ситуацию с пандемией в Московской области.

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