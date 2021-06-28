Эксперт прокомментировал расширение программы «Дальневосточный гектар» на Арктику

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Руководитель Центра политэкономических исследований Института глобализации и социальных движений Василий Колташов прокомментировал расширение программы «Дальневосточный гектар» на Арктику.
Эксперт прокомментировал расширение программы «Дальневосточный гектар» на Арктику
  • РИА Новости
  • © Антон Денисов

«Гектар» даёт возможность создавать новые небольшие предприятия, что-либо строить, например в арктических городах», — заявил он в беседе с ФБА «Экономика сегодня».

Таким образом, отметил эксперт, появляются предпосылки для того, чтобы индивидуальные предприятия, организации, граждане, ориентированные на жизнь в Арктике, получили возможность обустраивать полученные земли как собственные.

Как сообщало РИА Новости, президент России Владимир Путин подписал закон, распространяющий «Дальневосточный гектар» на территорию Арктической зоны России.

В апреле премьер-министр России Михаил Мишустин сообщал, что правительство расширит возможности программы «Дальневосточный гектар».

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