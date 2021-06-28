Эксперт прокомментировал расширение программы «Дальневосточный гектар» на Арктику

Руководитель Центра политэкономических исследований Института глобализации и социальных движений Василий Колташов прокомментировал расширение программы «Дальневосточный гектар» на Арктику.

«Гектар» даёт возможность создавать новые небольшие предприятия, что-либо строить, например в арктических городах», — заявил он в беседе с ФБА «Экономика сегодня».

Таким образом, отметил эксперт, появляются предпосылки для того, чтобы индивидуальные предприятия, организации, граждане, ориентированные на жизнь в Арктике, получили возможность обустраивать полученные земли как собственные.

Как сообщало РИА Новости, президент России Владимир Путин подписал закон, распространяющий «Дальневосточный гектар» на территорию Арктической зоны России.

В апреле премьер-министр России Михаил Мишустин сообщал, что правительство расширит возможности программы «Дальневосточный гектар».