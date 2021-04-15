Кабмин расширит программу «Дальневосточный гектар»

Премьер-министр России Михаил Мишустин сообщил, что правительство расширит возможности программы «Дальневосточный гектар».

Об этом Мишустин сказал в ходе заседания кабмина.

«Правительство расширит возможности программы «дальневосточного гектара», — приводит его слова Интерфакс.

По его словам, «если человек освоил льготный участок и оформил его в аренду или собственность, он сможет получить дополнительный гектар земли».

Также Мишустин рассказал, что ещё один законопроект направлен на создание дополнительных механизмов государственной поддержки Арктики.

«Распространяем на эти территории программу «Дальневосточный гектар». Об этом просили предприниматели», — сказал премьер.

По его словам, будут расширены границы территорий в Арктике, в пределах которых можно будет получить льготный гектар земли.

Ранее ОТР сообщало, что в Карелии определили границы 120 участков для программы «Арктический гектар».